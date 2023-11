LEVADA DO CALDEIRÃO VERDE IS NOW PASSABLE

The Institute of Forests and Nature Conservation (IFCN) informs that the pedestrian route PR9 Levada do Caldeirão Verde (Queimadas – Calderão Verde) is now passable.

Still closed, according to the same source, are eight routes, namely:

PR 1 Vereda do Areeiro – Vereda Este (via Pico das Torres) PR 4 – Levada do Barreiro PR 7 – Levada do Moinho PR 15 – Vereda da Ribeira da Janela PR 16 – Levada Fajã do Rodrigues PR 19 – Paul do Mar Royal Path PR 20 – Vereda do Jardim do Mar PR 23 – Levada da Azenha

From Jornal Madeira

Like this: Like Loading...