The Public Security Police (PSP) disclosed the locations where their radars will be during the month of October.

Thus, the days and hours when inspection will focus on speed are:

04/out/21 08H00 VR 1 Caniço – Santa Cruz

07/out/21 13H00 VR 1 – Câmara de Lobos

12/out/21 14H00 Travessa do valado com a VR 1 – Funchal

14/out/21 14H00 Av. EUA – Funchal

19/out/21 07H00 Via Expresso 3 (S/N) – Ribeira Brava

20/out/21 08H00 Estrada Monumental – Funchal

26/out/21 08H00 VE – Machico

From Jornal Madeira

Like this: Like Loading...