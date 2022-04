Find out which walking routes are closed in the Region

The Institute of Forests and Nature Conservation updated the list regarding the status of recommended walking routes in the Region. Some of them are closed due to the danger of landslides, poor condition of the floor and also due to weather conditions, such as snow.

Closed Routes:

PR 1 – Vereda do Areeiro

PR 1.3 – Vereda da Encumeada

PR 2 – Vereda do Urzal

PR 12 – Encumeada Royal Path

PR 16 – Levada Fajã do Rodrigues

PR 17 – Pinnacle and Folhadal Path

PR 20 – Vereda do Jardim do Mar

PR 23 – Levada da Azenha

PR 3 – Levada do Pico do Castelo (Porto Santo)

Passable routes:

PR 1.1 Vereda da Ilha

PR 1.2 Vereda do Pico Ruivo

PR 3 – Vereda do Burro

PR 3.1 – Royal Way to Monte

PR 4 – Levada do Barreiro

PR 5 – Vereda das Funduras

PR 6 – Levada das 25 Fontes

PR 6.1 – Levada do Risco

PR 6.2 – Levada do Alecrim

PR 6.3 – Vereda da Lagoa do Vento

PR 7 – Levada do Moinho

PR 8 – Vereda da Ponta de São Lourenço

PR 9- Levada do Caldeirão Verde

PR10 – Levada do Furado

PR 11 – Vereda dos Balcões

PR 13- Vereda do Fanal

PR 14 – Levada dos Cedros

PR 15 – Vereda da Ribeira da Janela

PR 18 – Levada do Rei

PR 19 – Paul do Mar Royal Path

PR 21 – Northern Path

PR 22 – Vereda dos Chão dos Louros

PR 1- Vereda do Pico Branco and Terra Chã (Porto Santo)

PR 2 – Pico do Castelo path (Porto Santo)

