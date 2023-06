Nine pedestrian trails remain closed, on the island of Madeira, due to the Óscar depression.

The routes in question are: PR 1 – Vereda do Areeiro; PR 3 – Vereda do Burro; PR 3.1 – Caminho Real do Monte; PR 4 – Levada do Barreiro; PR 12 – Royal Way of Encumeada; PR 15 – Footpath of Ribeira da Janela; PR 17 – Caminho do Pináculo and Folhadal; PR 20 – Jardim do Mar Footpath and PR 23 – Levada da Azenha.

From Jornal Madeira

