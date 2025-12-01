Cruise ship arrivals for December

For this December the following 61 cruise ship stops are scheduled in the port of Funchal.

Taken from the Clube De Entusiastas Navios Facebook Page.

01- AIDACOSMA + AZURA + SILVER WHISPER + Mein Schiff RELAX (w/ overnight)
02- MARELLA EXPLORER 2 (w/ overnight) + AIDABELLA (w/ overnight)
03- SEVEN SEAS VOYAGER
04- QUEEN ANNE + WIND STAR (w overnight)
05- CORINTHIAN
06- BALMORAL (w/ Overnight) + MSC MUSICA
07- HEBRIDEAN SKY (w/ Overnight)
08- AIDACOSMA + AZURA + MEIN SCHIFF RELAX (w/ overnight)
09- VIKING SKY + MARELLA VOYAGER (w/ overnight)
10- IONA + SILVER DAWN (w/ overnight)
11- MSC MUSICA
12- MARELLA EXPLORER 2 (w/ overnight) + VENTURA (w/ overnight )
14- WIND STAR (w/ overnight)
15- AIDACOSMA + AZURA + MEIN SCHIFF RELAX (w/ overnight)
16- AIDABELLA (w/ overnight) + MARELLA VOYAGER (w/ overnight)
17- MEIN SCHIFF 7 (w/ overnight)
18- MARELLA EXPLORER 2 (w/ overnight)
19- MEIN SCHIFF 3 (w/ overnight)
20- MSC MUSICA
21- VENTURA + QUEEN VICTORIA
22- AIDACOSMA + SANTA MARIA MANUELA (c/ pernoita) + AMERA (w/ overnight)
23- MARELLA VOYAGER (w/ overnight)
24- AZURA + WIND STAR (w/ overnight)
25- LE LÁPEROUSE (premiere & w/ overnight)
26- QUEEN ANNE + BOREALIS + MARELLA EXPLORER 2 (w/ overnight)
27- MSC MUSICA
29- AIDACOSMA + AIDAMAR
30- AZURA + IONA
31- AIDABELLA* + Mein Schiff RELAX + Mein Schiff 3 + Mein Schiff 7** + MARELLA VOYAGER** + BOLETTE + SPIRIT OF DISCOVERY + SPIRIT OF ADVENTURE** + AMBIENCE + SILVER MUSE (Debut) + ARTANIA** + ARCADIA** + SANTA MARIA MANUELA**

* –  Ship arrives on the 30th and stays for fireworks.
** – Ships marked overnight, departing only in the afternoon of January 1, 2026.

The following 2 stops are scheduled to Porto Santo:

02- SILVER WHISPER (Premier)
31- SILVER MUSE

