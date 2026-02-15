Sahara DustTobi Hughes·15th February 2026Madeira News Next week a large area of Sahara dust will cover the region. Starting later Tuesday and continues into Thursday, when it will hopefully clear in the afternoon. Help & Share Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on Telegram (Opens in new window) Telegram Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn Print (Opens in new window) Print Like this:Like Loading... Related