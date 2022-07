Madeira Residents Save 15% at Pestana CR7 Marrakech

Visit Marrakech just a flight away

Special conditions for residents of Madeira on the Pestana CR7 Marrakech

With the recently opened direct air link between Funchal and Marrakech, take the opportunity to visit the famous Red City and stay at the Pestana CR7 Marrakech.

The latest Pestana CR7 Lifestyle Hotels hotel opened its doors in March this year and is located on M Avenue, one of the main new avenues in the city, inserted in a luxury complex that has restaurants, cafes, museum/showrooms. and several international brand stores.

It is a modern hotel that combines the Pestana experience with the CR7 lifestyle and has contemporary decor, spacious, comfortable rooms and an atmosphere inspired by Moroccan customs. The hotel also has a restaurant with dishes inspired by Portuguese cuisine and a SPA with Hammam, for a complete Moroccan experience.

The rooftop is one of the most desirable places in the entire hotel, where you can enjoy a fantastic view of the Atlas mountain range and enjoy the pool, which invites you to take a refreshing dip in this exotic destination.

The hotel is just a 10-minute drive from Djemma El Fna Square (center of the Medina of Marrakech) and is the perfect place to relax after shopping in the traditional markets, watching cultural activities or visiting the desert.

‘Score a goal’ and stay at the ‘best in the world’ hotel in Morocco. Residents of Madeira can book a stay at the Pestana CR7 Marrakech and enjoy an exclusive 15% discount. To take advantage of this opportunity, simply access pestanacr7.com or call 210 158 100 and when booking, enter or inform the code CR7MAD2022.

Visitar Marraquexe apenas à distância de um voo

Condições especiais para residentes na Madeira no Pestana CR7 Marrakech

Com a recém inaugurada ligação aérea direta entre o Funchal e Marraquexe, aproveite a oportunidade para visitar a famosa Cidade Vermelha e ficar hospedado no Pestana CR7 Marrakech.

O mais recente hotel da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels abriu as suas portas em março deste ano e fica localizado na M Avenue, uma das principais novas avenidas da cidade, inserida num complexo de luxo que conta com restaurantes, cafés, museu/sala de espetáculos e várias lojas de marcas internacionais.

É um hotel moderno que une a experiência Pestana, ao estilo de vida CR7 e que conta com uma decoração contemporânea, quartos amplos, confortáveis e um ambiente inspirado nos costumes marroquinos. O hotel conta ainda com um restaurante com pratos inspirados na gastronomia portuguesa e um SPA com Hammam, para uma experiência marroquina completa.

O rooftop é um dos lugares mais desejáveis de todo o hotel, onde é possível apreciar uma vista fantástica para a cordilheira do Atlas e usufruir da piscina, que convida a mergulhos refrescantes neste destino exótico.

O hotel fica a apenas 10 minutos de carro da Praça Djemma El Fna (centro da Medina de Marraquexe) e é o local perfeito para relaxar, após fazer compras nos mercados tradicionais, assistir a atividades culturais ou visitar o deserto.

‘Marque um golo certeiro’ e hospede-se no hotel do ‘melhor do mundo’ em Marrocos. Os residentes na Madeira podem reservar a estadia no Pestana CR7 Marrakech e usufruir de um desconto exclusivo de 15%. Para aproveitar esta oportunidade, basta aceder a pestanacr7.com ou ligar o 210 158 100 e no momento da reserva, introduzir ou informar o código CR7MAD2022.

PESTANA CR7 Marrakech

Av. de la Ménara, 40160

Marraquexe, Marrocos

@pestanacr7marrakech

Sobre PESTANA CR7 LIFESTYLE HOTELS

O Pestana CR7 Lifestyle Hotels é uma marca hoteleira pioneira, uma joint venture entre o Pestana Hotel Group, a maior cadeia hoteleira internacional portuguesa e a estrela mundial de futebol, Cristiano Ronaldo. Criada em 2016 com o estilo de vida do viajante global do século 21 em busca de experiências divertidas e autênticas, em destinos emocionantes. O primeiro hotel da marca foi o Pestana CR7 Funchal, na ilha da Madeira, de onde são originários Dionísio Pestana e Cristiano Ronaldo; a que se seguiu a inauguração do Pestana CR7 Lisboa. Seguiram-se as aberturas do Pestana CR7 Gran Vía Madrid e do Pestana CR7 Times Square, em 2021. Este ano, abriu o tão esperado Pestana CR7 Marraquexe. Paris e Manchester são as próximas adições ao portefólio, sempre nas melhores localizações. Cada hotel tem um conceito individual e elegante, mas todos os hotéis Pestana CR7 Lifestyle foram concebidos para experiências vibrantes e únicas. Com foco em diversão, tecnologia, saúde, bem-estar e tendências, tanto para viajantes quanto para moradores locais. A propriedade do Pestana CR7 Lifestyle Hotels é partilhada pelo Pestana Hotel Group e Cristiano Ronaldo, sendo a gestão operacional do negócio da responsabilidade do Pestana Hotel Group.

Sobre o Pestana Hotel Group: O Pestana Hotel Group é o maior grupo internacional de turismo e lazer de origem portuguesa, dedicado a proporcionar aos seus clientes ‘The Time of Your Life’ (o melhor momento da sua vida). O grupo, de origem familiar, tem quase 50 anos de história empresarial no mundo da hotelaria. Está presente em 16 países da Europa, África e Américas, com mais de 100 hotéis. Graças à dedicação e experiência das primeira e segunda gerações, o grupo Pestana aumentou o seu portefólio e as suas marcas a estes 4: Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle Hotels. Tudo começou na Madeira em 1972, quando Manuel Pestana, fundador do Grupo e pai de Dionísio Pestana, inaugurou o icónico Pestana Carlton Madeira, um hotel com mais de 300 quartos na sua ilha natal. Como complemento da hotelaria, seu principal negócio, o Grupo desenvolve outros negócios: turismo de férias, imobiliário, golfe, casino e indústria.

Entre no universo Pestana e saiba mais em www.pestana.com

