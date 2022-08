How Property Prices Have Changed In The Last Two Years

Thanks to Karen for sending me this. These are property prices based on the average price of houses in the region, and the areas with the greatest rise.

We have all noticed how much the property market has blown up over the last couple of years, not just for sales but also for rentals, making it more and more difficult for local people on the island to buy or rent, as wages have barely changed, and the headline today in the Diario said that Inflation rises 3 times more than wages. More and more foreign investors are coming to the island and properties are selling like crazy, it seems everyone and their dog are now Estate Agents on the island also.

Below you can see how prices have changed from 2020-2022

O que mudou?

Já todos notámos que os preços do imobiliário na Ilha da Madeira aumentou exponencialmente nos últimos anos devido a vários fatores. O COVID foi um grande impulsionador na divulgação da Madeira ao Mundo nos últimos dois anos e aqui conseguimos ver o aumento do preço das casas em algumas zonas:

What has changed?

We have all noticed that property prices on Madeira Island have increased exponentially in recent years due to several factors. COVID has been a major driver in the dissemination of Madeira to the world in the last two years, here we can see the increase in house prices in some areas:

Funchal

– Média das casas em 2020:

– Average price of houses in 2020:

N° Nome da localização Valor

1 Funchal (Sé) €673,288

2 São Martinho €667,277

3 São Gonçalo €497,033

4 Funchal (Santa Maria Maior) €453,330

5 Santo António €399,320

6 Monte €395,176

7 Funchal (São Pedro) €372,618

8 Funchal (Santa Luzia) €371,614

9 Imaculado Coração De Maria €339,014

10 São Roque €320,633

– Média das casas em 2022:

– Average price of houses in 2022:

N° Nome da localização Valor

1 Funchal (Sé) €829,464

2 São Martinho €770,683

3 São Gonçalo €624,284

4 Funchal (Santa Maria Maior) €526,433

5 Funchal (São Pedro) €507,943

6 Funchal (Santa Luzia) €484,135

7 Monte €466,212

8 Santo António €443,330

9 Imaculado Coração De Maria €427,361

10 São Roque €358,982

Calheta

– Média das casas em 2020:

– Average price of houses in 2020:

N° Nome da localização Valor

1 Estreito Da Calheta €377,715

2 Arco Da Calheta €373,541

3 Prazeres €355,776

4 Calheta €342,515

5 Jardim Do Mar €320,812

6 Fajã Da Ovelha €267,025

7 Paúl Do Mar €245,728

8 Ponta Do Pargo €192,039

– Média das casas em 2022:

– Average price of houses in 2022:

N° Nome da localização Valor

1 Prazeres €515,876

2 Arco Da Calheta €490,761

3 Jardim Do Mar €463,814

4 Calheta €456,797

5 Estreito Da Calheta €393,145

6 Fajã Da Ovelha €376,880

7 Paúl Do Mar €319,371

8 Ponta Do Pargo €271,481

Santa Cruz

– Média das casas em 2020:

– Average price of houses in 2020:

N° Nome da localização Valor

1 Santo António Da Serra €422,170

2 Caniço €343,856

3 Santa Cruz €245,321

4 Gaula €228,761

5 Camacha €163,336

– Média das casas em 2022:

– Average price of houses in 2022:

N° Nome da localização Valor

1 Santo António Da Serra €488,138

2 Caniço €407,889

3 Santa Cruz €286,395

4 Gaula €277,568

5 Camacha €182,898

Câmara de Lobos

– Média das casas em 2020:

– Average price of houses in 2020:

N° Nome da localização Valor

1 Quinta Grande €314,081

2 Jardim Da Serra €238,785

3 Câmara De Lobos €235,601

4 Estreito De Câmara De Lobos €141,368

5 Curral Das Freiras €131,835

– Média das casas em 2022:

– Average price of houses in 2022:

N° Nome da localização Valor

1 Quinta Grande €649,125

2 Jardim Da Serra €315,078

3 Câmara De Lobos €235,601

4 Estreito De Câmara De Lobos €141,368

5 Curral Das Freiras €131,835

